राजकोट की ‘निर्भया’ को मिला इंसाफ, 40 दिन में कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा

पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर पोक्सो और बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह भी पीडि़ता के परिजनों के खेत के पास वाले खेत में मजदूरी करता था। 15 जनवरी को कोर्ट में सजा के फैसले को लेकर सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें सरकारी वकील एस के वोरा और सहायक लोक अभियोजक प्रशांत पटेल ने इस केस में मेडिकल, मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक तीनों प्रकार के सबूत होने पर उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। शनिवार सुबह अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा का ऐलान किया।