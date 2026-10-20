सिर्फ आतंकी नहीं, उनके पूरे नेटवर्क का होगा सफाया? SCO में राजनाथ सिंह ने बताया भारत का सख्त रुख

Rajnath Singh on Terrorism: मध्य एशिया में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को केवल सुरक्षा का खतरा नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और इसके पूरे नेटवर्क को मिलकर खत्म करना जरूरी है।