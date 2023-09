One Nation One Election पर आया बड़ा अपडेट, पूर्व राष्ट्रपति ने बताया कब होगी कमेटी की पहली बैठक

Published: Sep 16, 2023 03:29:12 pm Submitted by: Prashant Tiwari

One Nation One Election first meeting: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' का मुद्दा उठाते हुए इस पर अमल के लिए कदम भी बढ़ा दिया है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद