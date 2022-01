Ration Card: राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

सरकार गरीब कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इसी में से एक राशन कार्ड योजना। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को कई सुविधाएं दी जाती है। इन्हीं में से एक सुविधा है पेट्रोल। अब राशन कार्ड धारकों को सस्ता पेट्रोल मुहैया करवाया जा रहा है।

देश में राशन कार्ड पर कई तरह का लाभ दिया जा रहा है। जरूरतमंद और गरीबों के लिए सरकार की ओर से समय-समय पर कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है। इसी में से एक है राशन कार्ड योजना। इस योजना के तहत गरीब तबके को फ्री राशन, हर महीने गेहूं, चावल, चीनी, दाल आदि दिया जाता है। लेकन अब सरकार ने इसी योजना में एक और सुविधा जोड़ दी है। ये सुविधा सस्ता पेट्रोल। अब राशन कार्ड पर राश कार्ड धारकों को सस्ता पेट्रोल भी मुहैया करवाया जाएगा। जानते है कैसे लिया जा सकता है इस सुविधा का लाभ।

अब तक राशन कार्ड के जरिए लोगों को फ्री राशन, हर महीने गेहूं, चावल, चीनी जैसी जरूरत की चीजें दी जाती थीं। लेकिन 26 जनवरी से राशन कार्ड धारकों को एक नई सुविधा दी जा रही है। इस नई सुविधा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आम जनता, गरीबों और जरूरतमंदों को राशन कार्ड पर सस्ते पेट्रोल की सुविधा मिलेगी।

Ration card holders will get petrol subsidy in jharkhand