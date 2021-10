Delhi: राजधानी में खुले धार्मिक स्थल, DDMA ने जारी की गाइडलाइन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की तीसरी लहर की आहट के बीच दिल्ली में लगातार स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। यही वजह है कि राजधानी में लगातार अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में अब दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( DDMA ) ने भक्तों के लिए धार्मिक स्थलों ( Religious Places ) को खोलने की इजाजत दे दी है। इस दौरान उन्हें कोविड के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं ( SOP ) का सख्ती से पालन करना होगा।

इसके संबंध में डीडीएमए ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को विजिटर्स और भक्तों के लिए खोलने की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य है।

Delhi | Religious places shall be permitted to open for visitors/devotees subject to strict compliances of SOP issued by Health Ministry & adherence of COVID appropriate behaviour: DDMA



Order applicable till intervening night of 15th Oct or till further orders, whichever earlier pic.twitter.com/eRj3GAORRn