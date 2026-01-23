गणतंत्र दिवस 2026: कर्तव्य पथ पर AI का ‘सुरक्षा कवच’, हुलिया बदलकर भी नहीं बचेंगे अपराधी

77वें गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल (Photo - ANI)
देश के गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार सुरक्षा की हाईटेक निगरानी एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से होने वाली है। पहली बार पुलिस फोर्स में एआई-स्मार्ट ग्लासेस तैनात किए जा रहे हैं, जो पुलिस जवानों को 'सुपरहीरो' जैसी पावर देंगे। ये चश्मे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस), थर्मल इमेजिंग और रीयल-टाइम अलर्ट से लैस हैं। मतलब कोई वांटेड क्रिमिनल मास्क पहनकर या हुलिया बदलकर भी नहीं बच पाएगा। एआई चश्मे लेस जवानों को मुख्य रूप से कर्तव्य पथ (पूर्वी राजपथ) के आसपास भीड़भाड़ वाली जगहों पर तैनात किया जाएगा। परेड रूट, दर्शक क्षेत्र और आसपास की सड़कों पर 'बाज की नजर' रखी जाएगी और इनकी नजर से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा।
ऐसा पहली बार है, जब दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस पर इतनी एडवांस्ड वियरेबल टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। इससे पहले सीसीटीवी, ड्रोन और फेस रिकॉग्निशन कैमरे इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब जवान खुद 'मूविंग सीसीटीवी' बन जाएंगे। अधिकारी कहते हैं कि इस एआई तकनीक के आगे कोई भी संदिग्ध गतिविधि छिप नहीं पाएगी।
