Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखेगी ‘सिंदूर’ की ताकत, 29 विमानों का अद्भुत फ्लाईपास्ट !

Aviation: इस साल पर गणतंत्र दिवस (Republic Day Flypast 2026) की कर्तव्य पथ (Kartavya Path Air Show) परेड में दुनिया भर में भारत की सैन्य ताकत के साथ-साथ हमारी परंपराओं की झलक भी नजर आएगी। भारतीय वायुसेना ने घोषणा की है कि इस बार फ्लाईपास्ट में कुल 29 विमान हिस्सा लेंगे, जिनमें लड़ाकू विमान (IAF 29 Aircraft Parade), हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इस साल का सबसे बड़ा आकर्षण 'सिंदूर' (Sindoor Fighter Formation) नामक एक बिल्कुल नई फाइटर फॉर्मेशन होगा, जो पहली बार आसमान में अपनी ताकत दिखाएगा।