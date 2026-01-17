17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

26 जनवरी से पहले अचानक अलर्ट पर दिल्ली और यूपी; एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर जारी की चेतावनी

एजेंसियों के खुफिया अलर्ट के मुताबिक गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से अपने संपर्क मजबूत कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 17, 2026

Republic Day security alert, January 26 terror alert India, Khalistani terrorist threat,

दिल्ली में पुलिस अलर्ट (Photo-IANS)

Delhi high alert January 26: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से पहले खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। इनपुट के मुताबिक, खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश-आधारित आतंकी नेटवर्क दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाने की साजिश रच सकते हैं।

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अलर्ट में पंजाब आधारित गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई गई है। बताया गया है कि ये गैंगस्टर विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आपराधिक नेटवर्क के जरिए ये तत्व देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

खालिस्तानियों से संपर्क कर रहे मजबूत

एजेंसियों के खुफिया अलर्ट के मुताबिक ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से अपने संपर्क मजबूत कर रहे हैं।

बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ था।

मॉक ड्रिल किया आयोजित

गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कई मॉक ड्रिल आयोजित की हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और प्रतिक्रिया समय की जांच की जा सके।

वहीं इससे पहले उत्तर दिल्ली के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चार मॉक ड्रिल की गईं। इनमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख बाजार और ट्रांसपोर्ट हब शामिल हैं, जहां रोज बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। इन इलाकों में लाल किला, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।

दिल्ली कार विस्फोट

बता दें कि पिछले साल लाल किले के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के निकट एक सफेद हुंडई i20 कार में शाम को भीषण विस्फोट हुआ। इस आतंकी घटना में कई लोगों की मौत हुई थी। विस्फोट में IED का इस्तेमाल हुआ। वहीं इस घटना को लेकर जांच अभी भी जारी है।

ये भी पढ़ें

महाराष्ट्र में AIMIM में टूट सवाल पर भड़क उठे ओवैसी, कहा- “अगर हमारी पार्टी को तोड़ा गया तो…”
राष्ट्रीय
AIMIM, Asaduddin Owaisi, Maharashtra bmc result,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Jan 2026 06:13 pm

Hindi News / National News / 26 जनवरी से पहले अचानक अलर्ट पर दिल्ली और यूपी; एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर जारी की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.