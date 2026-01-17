26 जनवरी से पहले अचानक अलर्ट पर दिल्ली और यूपी; एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर जारी की चेतावनी

समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अलर्ट में पंजाब आधारित गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई गई है। बताया गया है कि ये गैंगस्टर विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आपराधिक नेटवर्क के जरिए ये तत्व देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।