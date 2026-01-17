26 जनवरी से पहले अचानक अलर्ट पर दिल्ली और यूपी; एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर जारी की चेतावनी

दिल्ली में पुलिस अलर्ट (Photo-IANS)
Delhi high alert January 26: गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) से पहले खुफिया एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। इनपुट के मुताबिक, खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश-आधारित आतंकी नेटवर्क दिल्ली समेत देश के कई शहरों को निशाना बनाने की साजिश रच सकते हैं।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, अलर्ट में पंजाब आधारित गैंगस्टरों की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई गई है। बताया गया है कि ये गैंगस्टर विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए फुट सोल्जर की तरह काम कर रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आपराधिक नेटवर्क के जरिए ये तत्व देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
एजेंसियों के खुफिया अलर्ट के मुताबिक ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और धीरे-धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से अपने संपर्क मजबूत कर रहे हैं।
बता दें कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस घटना के बाद एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ था।
गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कई मॉक ड्रिल आयोजित की हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और प्रतिक्रिया समय की जांच की जा सके।
वहीं इससे पहले उत्तर दिल्ली के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चार मॉक ड्रिल की गईं। इनमें महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख बाजार और ट्रांसपोर्ट हब शामिल हैं, जहां रोज बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। इन इलाकों में लाल किला, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, खारी बावली, सदर बाजार और मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है।
बता दें कि पिछले साल लाल किले के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के निकट एक सफेद हुंडई i20 कार में शाम को भीषण विस्फोट हुआ। इस आतंकी घटना में कई लोगों की मौत हुई थी। विस्फोट में IED का इस्तेमाल हुआ। वहीं इस घटना को लेकर जांच अभी भी जारी है।
