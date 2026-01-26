राष्ट्रीय परेड में पहली बार शामिल हुए पशु, ऊंट, टट्टू, रैप्टर्स और आर्मी डॉग्स ने दिखाई सेना की ताकत

इन ऊंटों के शामिल होने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विशेष रूप से रेतीले इलाकों और खड़ी ढलानों में सैन्य सहायता और गश्त क्षमताएं काफी मजबूत हुई हैं। परेड के दौरान ऊंटों के साथ जांस्कर टट्टू मार्च कर रहे थे, जो लद्दाख की एक दुर्लभ देशी पहाड़ी नस्ल है। छोटे आकार के बावजूद ये टट्टू उल्लेखनीय सहनशक्ति के लिए जाने जाते हैं, जो 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर और शून्य से 40 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने वाले तापमान में 40 से 60 किलोग्राम के बीच का भार लंबी दूरी तक ले जा जा सकते हैं। ये 2020 में शामिल किए गए, तब से उन्हें सियाचिन ग्लेशियर सहित कुछ सबसे कठिन परिचालन क्षेत्रों में तैनात किया गया है।