राजद कार्यालय पर लालू ने फहराया तिरंगा, तेजस्वी रहे गायब, एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा…

देशभर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। बिहार में भी राजधानी पटना में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। वहीं विपक्षी पार्टी राजद ने भी पार्टी कार्यालय के साथ-साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिप्रक्ष तेजस्वी यादव के निवास स्थान पर झंडा फहराया।