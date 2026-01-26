26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राजद कार्यालय पर लालू ने फहराया तिरंगा, तेजस्वी रहे गायब, एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा…

राजद कार्यालय में गणतंत्र दिवस के मौके पर पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने तिरंगा फहराया। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर गणतंत्र दिवस की बधाई दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 26, 2026

Lalu Yadav

लालू यादव ( फोटो- आईएएनएस)

देशभर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और कार्यालयों और सरकारी दफ्तरों में तिरंगा फहराया जा रहा है। बिहार में भी राजधानी पटना में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। वहीं विपक्षी पार्टी राजद ने भी पार्टी कार्यालय के साथ-साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिप्रक्ष तेजस्वी यादव के निवास स्थान पर झंडा फहराया।

तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया

इस दौरान तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव इन तीनों ध्वजारोहण के कार्यक्रमों से गायब रहे। तेजस्वी के कार्यक्रम में नहीं शामिल होने को लेकर अभी तक उनके या फिर पार्टी द्वारा कोई सफाई पेश नहीं की गई है। हालांकि तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने पोस्ट में तेजस्वी ने NDA सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया।

अमर शहीदों का स्मरण किया

तेजस्वी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, संविधान निर्माताओं और अमर शहीदों को स्मरण कर उन्हें धन्यवाद कहने का दिन है। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त वीरों को सादर नमन के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाई तथा देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने में अपना सर्वस्व बलिदान दिया।

देश के वर्तमान हालात चिंतनीय

तेजस्वी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, एनडीए सरकार की विघटनकारी सामाजिक, आर्थिक और संविधान विरोधी अलोकतांत्रिक नीतियों के कारण देश के वर्तमान हालात चिंतनीय हैं। संविधान लागू होने के दशकों बाद संविधान एवं लोकतंत्र को समृद्ध करने की बजाय मौजूदा एनडीए सरकार इसे कमजोर करने वाले कार्य कर रही है। वे फ़ासीवादी ताक़तें जिनका देश की आज़ादी में कहीं कोई योगदान नहीं हैं वे संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर रहे हैं। संविधान की उद्देशिका को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के स्वप्न को साकार करेंगे

नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा, त्याग, बलिदान, यत्न, संघर्ष एवं समर्पण से भरे कर्तव्य-पथ पर अग्रसर होकर आजादी के दीवाने हमारे पुरखों ने हमें यह आदर्श जनतांत्रिक व्यवस्था सौंपी है। आइए, हम सभी मिलकर प्रतिज्ञा ले कि हम सब इस महान देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे तथा अपने सकारात्मक प्रयासों एवं योगदान से अपने पुरखों के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के स्वप्न को साकार कर, देश की प्रगति-समृद्धि में बढ़-चढ़ योगदान करते रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Jan 2026 12:46 pm

Published on:

26 Jan 2026 12:45 pm

Hindi News / National News / राजद कार्यालय पर लालू ने फहराया तिरंगा, तेजस्वी रहे गायब, एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.