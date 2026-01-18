Republic Day Parade: कर्तव्य पथ पर सजेगा युद्ध का मैदान, पहली बार दिखाया जाएगा कैसे जंग लड़ती है सेना

रिपब्लिक डे परेड को लेकर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 61 कैवलरी के घुड़सवार कॉलम और युद्ध संरचना द्वारा किया जाएगा। परेड के दौरान सात मार्चिंग टुकड़ियों, HMRV (हाई मोबिलिटी रेकी व्हीकल – BFSR और ATGM) और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, T-90, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, BMP-II और NAMIS-II नाग मिसाइल सिस्टम, IOC (इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर), UGVs, ATV (ऑल टेरेन व्हीकल), LSV (लाइट स्ट्राइक व्हीकल) ट्रेलर के साथ (रोबोटिक खच्चर और UGV), शक्तिबान, ATAGS और धनुष, URLS और ब्रह्मोस, आकाश और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बराक 8, ड्रोन शक्ति और ग्लेशियर ATV का प्रदर्शन होगा।