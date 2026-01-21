Republic Day Alert: गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश, दिल्ली से कश्मीर तक हाई अलर्ट

National security: देश जब 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ है, ठीक उसी समय सरहद पार से एक खौफनाक साजिश की सुगबुगाहट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। खुफिया इनपुट (Intel Input) के अनुसार, पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने मिल कर भारत को दहलाने के लिए एक खतरनाक प्लान (Terror threat in India 26 January)तैयार किया है, जिसे 'ऑपरेशन 26-26' का कोडनेम दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक, इस साजिश का मकसद गणतंत्र दिवस (Republic Day 2026 security alert) के समारोहों में खलल डालना है। आतंकियों ने दिल्ली और जम्मू-कश्मीर को अपना मुख्य निशाना बनाने की साजिश रची है। दिल्ली पुलिस ने चित्र जारी किए हैं।