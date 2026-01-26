गणतंत्र दिवस पर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, जानें इसके पीछे की वजह

ट्रैक्टरों पर यूनियन के झंडे लगाए किसान कतारों में मार्च करते दिखे। इस दौरान कुछ युवाओं ने क्रांतिकारी गीत बजाए और नारेबाजी की। पंजाब किसान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोरा सिंह भैनीबाघा ने कहा, “यह किसानों की ओर से अपनी लंबित मांगों को लेकर एक शांतिपूर्ण विरोध था। हमने गणतंत्र दिवस के किसी भी आधिकारिक कार्यक्रम में बाधा नहीं डाली। परेड दोपहर बाद शुरू हुई और शाम तक खत्म हो गई। मानसा जिले में आठ अलग-अलग स्थानों पर ट्रैक्टर परेड आयोजित की गई।”