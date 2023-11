New Fish Found in Mahanadi: ओडिशा के महानदी में मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति मिली, जानिए कितने रुपए किलो बिकती है और क्या है नाम?

नई दिल्लीPublished: Nov 02, 2023 08:56:46 am Submitted by: Swatantra Mishra

Awaous Motla Fish Found in Odisha: ओडिशा राज्य की महानदी में मछली की एक नई प्रजाति मिली है। इसका नाम ‘अवौस मोटला’ है और यह रोहू, कतला के मुकाबले तीन गुने ज्यादा दर से बेची जा रही है।

Representative Image of Awaous Motla Fish

New Species of fish Found in Odisha: ओडिशा की महानदी में वैज्ञानिकों ने मछली की नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम ‘अवौस मोटला’ रखा गया। ओडिशा सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से चलाई गई अनुसंधान परियोजना के दौरान यह खोज की गई। बेरहामपुर विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के प्रमुख अन्वेषक प्रोफेसर जय किशोर सेठ ने बताया कि यह मछली पश्चिमी ओडिशा के बाजारों में बिक रही है। मछुआरे ताजी मछली को 600 रुपए प्रति किलो और सूखने पर 800 रुपए प्रति किलो की दर से बेचते हैं। नई प्रजाति का विवरण जर्नल ऑफ फिश बायोलॉजी के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित किया गया।