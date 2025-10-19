Patrika LogoSwitch to English

इस राज्य में बारिश के बाद उफान पर नदी, कई गांव हुए जलमग्न, फसलें हुई बर्बाद

तमिलनाडु में बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई। बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो गए, हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गईं। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 19, 2025

Rivers in Tamil Nadu overflow due to rain

तमिलनाडु में बारिश के कारण नदी उफान पर आई (फोटो-IANS)

तमिलनाडु के थेनी जिले में भारी बारिश के बाद मुल्लापेरियार नदी उफान पर आ गई है। नदी ने कई गावों को जलमग्न कर दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई है। नदी का तटबंध टूटने के कारण उथमपलायम, वीरापंडी, उप्पुकोट्टई और पलानीचेट्टीपट्टी के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। जैसे-जैसे नदी का जलस्तर बढ़ता गया, घर, खेत और सड़कें डूब गईं।

पालयन को मजबूर हुए लोग

लोगों ने कहा कि बाढ़ का पानी कुछ ही घंटों में रिहायशी इलाकों में पहुंच गया। इस कारण कई परिवारों को ऊंची जगहों पर पलायन करना पड़ा। प्रसिद्ध वीरापंडी गौमारीअम्मन मंदिर जाने वाली सड़क पूरी तरह बह गई, जिससे मंदिर और आस-पास की बस्तियों तक पहुंच बंद हो गई।

200 एकड़ फसलें हुई बर्बाद

उन्होंने कहा कि कटाई के लिए तैयार 200 एकड़ से ज्यादा धान की फसलें पानी में डूब गईं और केले, नारियल और मक्के की खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। वीरपंडी के एक किसान ने कहा कि हम अगले हफ्ते कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाढ़ के पानी में सांप और जंगली जीव बहकर गांवों में आ गए, जिससे दहशत और बढ़ गई। उथमपलायम निवासी मालती ने कहा कि यह बहुत भयावह है। पलानीचेट्टीपलायम के पास अंजनेया नगर में कई घर पानी में डूब गए, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।

स्थानीय लोगों ने आपदा की गंभीरता के लिए अधिकारियों की तैयारी की कमी को जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने कहा कि अगर जल स्तर बढ़ने पर प्रशासन द्वारा एहतियाती कदम उठाए गए होते, तो आज हमें इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। थेनी जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर हैं और स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में अस्थायी राहत शिविरा बनाए जा रहे हैं। हालांकि, क्षेत्र में भारी बारिश जारी रहने के कारण, आगे भी बाढ़ आने की आशंका बनी हुई है।

