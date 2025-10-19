इस राज्य में बारिश के बाद उफान पर नदी, कई गांव हुए जलमग्न, फसलें हुई बर्बाद

उन्होंने कहा कि कटाई के लिए तैयार 200 एकड़ से ज्यादा धान की फसलें पानी में डूब गईं और केले, नारियल और मक्के की खड़ी फसलें भी तबाह हो गईं। वीरपंडी के एक किसान ने कहा कि हम अगले हफ्ते कटाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। स्थानीय लोगों ने कहा कि बाढ़ के पानी में सांप और जंगली जीव बहकर गांवों में आ गए, जिससे दहशत और बढ़ गई। उथमपलायम निवासी मालती ने कहा कि यह बहुत भयावह है। पलानीचेट्टीपलायम के पास अंजनेया नगर में कई घर पानी में डूब गए, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया।