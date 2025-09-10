Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

क्रॉस वोटिंग के दावों पर तेजस्वी यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। राजद नेता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन संविधान की रक्षा करेंगे और बुक ऑफ लॉ के हिसाब से संसद को चलाएंगे।

भारत

Ashib Khan

Sep 10, 2025

क्रॉस वोटिंग के दावों पर बोले तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। मतदान के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि विपक्ष के 315 सांसदों ने वोट किए है। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिलने के बाद क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। 

क्या बोले तेजस्वी यादव

क्रॉस वोटिंग के दावों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी ओर से कोई नहीं है, हमारे 9 सांसदों ने मजबूती के साथ विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट दिया है।  

राधाकृष्णन को दी बधाई

तेजस्वी यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत की हार्दिक शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि वे निष्पक्ष होकर पक्ष या विपक्ष सबको साथ लेकर चलेंगे। 

‘बुक ऑफ लॉ’ के हिसाब से चलेगी संसद

राजद नेता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन संविधान की रक्षा करेंगे और बुक ऑफ लॉ के हिसाब से संसद को चलाएंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाता है, इसलिए उम्मीद करते है कि विपक्ष के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 

क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग

बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को दावा किया था कि विपक्ष के 315 सांसदों ने मतदान किया है, लेकिन परिणाम के समय विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में 300 वोट आए। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लग गए कि विपक्षी सांसदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई है। इसके साथ ही विपक्ष की एकजुटता पर भी सवाल उठने लग गए। 

BJP बोली- INDIA गठबंधन में फूट

क्रॉस वोटिंग के मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को धन्यवाद देते हुए कहा- इंडी गठबंधन के कुछ सांसदों का विशेष धन्यवाद जिन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में 'अंतरात्मा की आवाज' पर मतदान किया।

Published on:

10 Sept 2025 09:48 pm

Hindi News / National News / क्रॉस वोटिंग के दावों पर तेजस्वी यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

