क्रॉस वोटिंग के दावों पर तेजस्वी यादव ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। मतदान के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि विपक्ष के 315 सांसदों ने वोट किए है। सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिलने के बाद क्रॉस वोटिंग को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे। इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है।