सड़क के गड्ढे में फिर समाई जिंदगी, दिल्ली में युवक की दर्दनाक मौत

इस घटना के सामने आने के बाद इसे लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक निर्दोष बाइक सवार खुले गड्ढे में गिरा, पूरी रात वहीं फंसा रहा और उसकी मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नोएडा हादसे से भी कोई सबक नहीं लिया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की भी इसी तरह पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी।