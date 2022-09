प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ी मुश्किलें, बिना मंजूरी दुबई में रुकने पर कोर्ट सख्त

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा को लेकर शर्तों के उल्लंघन मामले में ईडी ने उनकी शिकायत कोर्ट में दर्ज की है। इसको लेकर कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मामला विदेश यात्रा की शर्तों के उल्लंघन का है। रॉबर्ट वाड्रा ने बुधवार को दिल्ली के एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान माफी मांगने की बात कही। उन्होंने दलील दी कि विदेश यात्रा के आवेदन में गलती से एक शब्द बदल गया था। हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा ने लिखा कि उन्होंने भूलवश ऐसा कर दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

