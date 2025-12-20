‘30 लाख में मेसी के साथ फोटो’: आयोजक दत्ता के घर पर छापा, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे की जांच जारी है। इस कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था की जांच में पुलिस द्वारा मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता के आवास की तलाशी के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को मिले सुरागों से न केवल भीड़ के कुप्रबंधन, बल्कि संभावित वित्तीय अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ है। घटना की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को ऋषरा स्थित दत्ता के तीन मंजिला आवास पर छापा मारा। इस दौरान एसआईटी को कई ऐसी चीजें मिलीं, जो दत्ता की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।