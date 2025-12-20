‘30 लाख में मेसी के साथ फोटो’: आयोजक दत्ता के घर पर छापा, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे

सतद्रु दत्ता और लियोनेल मेसी फोटो सोशल मीडिया
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे की जांच जारी है। इस कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था की जांच में पुलिस द्वारा मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता के आवास की तलाशी के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को मिले सुरागों से न केवल भीड़ के कुप्रबंधन, बल्कि संभावित वित्तीय अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ है। घटना की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को ऋषरा स्थित दत्ता के तीन मंजिला आवास पर छापा मारा। इस दौरान एसआईटी को कई ऐसी चीजें मिलीं, जो दत्ता की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।
लियोनेल मेसी के आयोजन के मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता इस समय पुलिस हिरासत में हैं। दत्ता ने शुरुआत में मैदान के लिए केवल 150 प्रवेश पास जारी किए थे। हालांकि, उनका दावा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में उन्हें पासों की संख्या बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दत्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि मेसी की सुरक्षा टीम ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि फुटबॉलर को उस तरह से न छुआ जाए, जैसा कि घटना के दौरान देखा गया। इसके बावजूद कथित तौर पर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। घटना के वीडियो फुटेज में खेल मंत्री को मेसी को खींचते हुए दिखाया गया है, जिसकी अब जांच की जा रही है।
पुलिस ने जांच के दौरान दत्ता के करीब 22 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच में आयोजन से जुड़ी योजना की खामियों, सुरक्षा उल्लंघनों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कुछ असामान्य विशेषताएं सामने आई हैं, जिनमें एक ही स्तर पर स्विमिंग पूल, छत पर फुटबॉल का मैदान और एक बड़ा कार्यालय क्षेत्र शामिल है। बिधाननगर पुलिस के जांच विभाग की एक टीम शनिवार तड़के ऋषरा पुलिस स्टेशन का दौरा करने के बाद दत्ता के आवास पर पहुंची।
पुलिस का दावा है कि लियोनेल मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक की राशि वसूली गई। हालांकि, इन भुगतानों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अब तक नहीं मिला है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह रकम नकद में ली गई होगी और इसे बेहिसाब आय माना जा रहा है।
इसके अलावा, टिकट बिक्री को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। अधिकारियों के अनुसार, बेचे गए लगभग आधे टिकटों का रिकॉर्ड गायब है।
