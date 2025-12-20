20 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

‘30 लाख में मेसी के साथ फोटो’: आयोजक दत्ता के घर पर छापा, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस ने जांच के दौरान मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता के करीब 22 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच में आयोजन से जुड़ी योजना की खामियों, सुरक्षा उल्लंघनों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 20, 2025

Satadru Dutta Messi event

सतद्रु दत्ता और लियोनेल मेसी फोटो सोशल मीडिया

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे की जांच जारी है। इस कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था की जांच में पुलिस द्वारा मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता के आवास की तलाशी के बाद मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। तलाशी के दौरान पुलिस को मिले सुरागों से न केवल भीड़ के कुप्रबंधन, बल्कि संभावित वित्तीय अनियमितताओं का भी खुलासा हुआ है। घटना की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने शुक्रवार को ऋषरा स्थित दत्ता के तीन मंजिला आवास पर छापा मारा। इस दौरान एसआईटी को कई ऐसी चीजें मिलीं, जो दत्ता की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।

पहले केवल 150 एंट्री पास किए थे जारी

लियोनेल मेसी के आयोजन के मुख्य आयोजक सतद्रु दत्ता इस समय पुलिस हिरासत में हैं। दत्ता ने शुरुआत में मैदान के लिए केवल 150 प्रवेश पास जारी किए थे। हालांकि, उनका दावा है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में उन्हें पासों की संख्या बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मेसी की सुरक्षा टीम ने दी थी चेतावनी

दत्ता ने पुलिस को यह भी बताया कि मेसी की सुरक्षा टीम ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि फुटबॉलर को उस तरह से न छुआ जाए, जैसा कि घटना के दौरान देखा गया। इसके बावजूद कथित तौर पर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। घटना के वीडियो फुटेज में खेल मंत्री को मेसी को खींचते हुए दिखाया गया है, जिसकी अब जांच की जा रही है।

दत्ता के 22 करोड़ रुपये वाले बैंक खाते फ्रीज

पुलिस ने जांच के दौरान दत्ता के करीब 22 करोड़ रुपये के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। जांच में आयोजन से जुड़ी योजना की खामियों, सुरक्षा उल्लंघनों और संभावित वित्तीय अनियमितताओं की पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कुछ असामान्य विशेषताएं सामने आई हैं, जिनमें एक ही स्तर पर स्विमिंग पूल, छत पर फुटबॉल का मैदान और एक बड़ा कार्यालय क्षेत्र शामिल है। बिधाननगर पुलिस के जांच विभाग की एक टीम शनिवार तड़के ऋषरा पुलिस स्टेशन का दौरा करने के बाद दत्ता के आवास पर पहुंची।

10 से 30 लाख में मेसी के साथ फोटो

पुलिस का दावा है कि लियोनेल मेसी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक की राशि वसूली गई। हालांकि, इन भुगतानों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड अब तक नहीं मिला है। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह रकम नकद में ली गई होगी और इसे बेहिसाब आय माना जा रहा है।

इसके अलावा, टिकट बिक्री को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। अधिकारियों के अनुसार, बेचे गए लगभग आधे टिकटों का रिकॉर्ड गायब है।

Updated on:

20 Dec 2025 07:09 pm

Published on:

20 Dec 2025 07:07 pm

Hindi News / National News / ‘30 लाख में मेसी के साथ फोटो’: आयोजक दत्ता के घर पर छापा, पुलिस ने किए चौंकाने वाले खुलासे

