RSS Executive Meeting: वृंदावन में आरएसएस की बड़ी बैठक, लव जिहाद और अवैध प्रवासन पर मोहन भागवत का कड़ा संदेश

बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा होगी, जिनका समापन विजयादशमी तक प्रस्तावित है। शताब्दी समारोह की शुरुआत पिछले वर्ष विजयादशमी से हो चुकी है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आरएसएस प्रमुख से मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है। मोहन भागवत 10 जनवरी से नाभापीठ सुदामा कुटी के शताब्दी समारोह का शुभारंभ भी करेंगे।