पुतिन ने रूसी भाषा में दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, जानें बापू के बारे में क्या लिखा?

Putin Pays Tribute to Mahatma Gandhi at Raj Ghat: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई बड़े समझौते हुए हैं। इन समझौतों में रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रपति पुतिन भारत यात्रा के दौरान शुक्रवार सुबह महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट भी गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और आगंतुक पुस्तिका (Visitor’s Book) में हस्ताक्षर किए। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए एक संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखी। राष्ट्रपति पुतिन ने महात्मा गांधी को आधुनिक स्वतंत्र भारत का संस्थापक बताया और उन्हें एक महान मानवतावादी तथा स्वतंत्रता सेनानी कहा, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।