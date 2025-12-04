Modi Putin First Meeting: कब हुई थी PM मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात, जानें कौन-कौन से हुए थे समझौते?

प्रधानमंत्री मोदी 2001 की यात्रा के बाद 2006 में दूसरी बार रूस के अस्त्राखान गए थे। इस दौरान उन्होंने गवर्नर अलेक्जेंडर जिल्किन के साथ मिलकर पहले हुए समझौते को पाँच साल के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में गुजरात और रूस के बीच संबंध और मजबूत हुए। इन उप-राष्ट्रीय पहलों ने बाद में मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान रक्षा, ऊर्जा और वाणिज्य में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत दिशा दी।

प्रधानमंत्री मोदी अक्सर 2001 की उस पहली मुलाकात को याद करते हैं। 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान उन्हें उनकी इस्कॉन यात्रा की फ्रेमयुक्त तस्वीर एक सरप्राइज उपहार के रूप में दी गई थी।