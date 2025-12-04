4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

Modi Putin First Meeting: कब हुई थी PM मोदी और पुतिन की पहली मुलाकात, जानें कौन-कौन से हुए थे समझौते?

Modi Putin Viral Old Photo: राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वे पहली बार मिलते हुए नजर आ रहे हैं।

भारत

image

Shaitan Prajapat

image

Kuldeep Sharma

Dec 04, 2025

Modi Putin First Meeting

पुतिन से मोदी की वो पहली मुलाकात (फोटो सोशल मीडिया)

Modi Putin First Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मॉस्को यात्रा पर गए थे। उस समय नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला ही था। यह PM मोदी की पहली मॉस्को यात्रा थी, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ उनकी शुरुआती कूटनीतिक बातचीत हुई थी। इस यात्रा ने गुजरात और रूस के अस्त्राखान क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय ली गई यह तस्वीर पिछले साल मोदी की रूस यात्रा के दौरान वायरल हुई थी, जो अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है।

यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय मुलाकात पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में बताया कि एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत बेहद गर्मजोशी से किया था। मोदी ने कहा कि उनके व्यवहार में मुझे किसी भी तरह का भेदभाव नजर नहीं आया। उन्होंने आगे बताया कि उस दौरान दोनों के बीच राज्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। साथ ही वैश्विक मामलों के साथ-साथ कुछ व्यक्तिगत रुचियों और शौकों पर भी बातचीत हुई थी।

उस समय क्या-क्या समझौते हुए थे?

2001 की मॉस्को यात्रा के दौरान, नरेंद्र मोदी ने पेट्रोकेमिकल्स और हाइड्रोकार्बन पर समझौतों के साथ-साथ व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए गुजरात और रूस के अस्त्राखान क्षेत्र के बीच एक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नरेंद्र मोदी मास्को के इस्कॉन मंदिर भी गए, जहाँ उन्होंने भक्तों के साथ समय बिताया और प्रार्थना की।

2006 में दूसरी बार गए थे रूस

प्रधानमंत्री मोदी 2001 की यात्रा के बाद 2006 में दूसरी बार रूस के अस्त्राखान गए थे। इस दौरान उन्होंने गवर्नर अलेक्जेंडर जिल्किन के साथ मिलकर पहले हुए समझौते को पाँच साल के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में गुजरात और रूस के बीच संबंध और मजबूत हुए। इन उप-राष्ट्रीय पहलों ने बाद में मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान रक्षा, ऊर्जा और वाणिज्य में व्यापक द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत दिशा दी।
प्रधानमंत्री मोदी अक्सर 2001 की उस पहली मुलाकात को याद करते हैं। 2024 में मॉस्को यात्रा के दौरान उन्हें उनकी इस्कॉन यात्रा की फ्रेमयुक्त तस्वीर एक सरप्राइज उपहार के रूप में दी गई थी।

