सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामला: 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी

ईडी ने इस मामले में 9 जनवरी, 2026 को कोर्ट से आदेश मिलने के बाद एक एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की थी। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि सोने से जड़ी पवित्र कलाकृतियों को आधिकारिक रिकॉर्ड में जानबूझकर तांबे की प्लेट के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया और 2019-2025 के दौरान मंदिर परिसर से अवैध रूप से हटा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि चेन्नई और कर्नाटक में निजी सुविधाओं पर रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से सोना निकाला गया। इससे हुई कमाई को दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया और साथ ही छिपाया भी गया।