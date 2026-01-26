‘देश हरा हुआ तो क्या गलत?’ वारिस पठान के बयान पर भड़के मौलाना रशीदी, भगवा को लेकर दिया विवादित बयान

मुस्लिम वोट पर रशीदी ने कहा कि कांग्रेस यह दावा क्यों करती है कि मुसलमान भाजपा से नाराज हैं? मुसलमानों के पास वोट देने का अधिकार है। अब कई मुसलमान सपा, आप, राजद जैसी पार्टियों को वोट दे रहे हैं। कांग्रेस परेशान है क्योंकि भाजपा को भी 10-12% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा कि अब वह सड़कों पर नहीं उतरती, सिर्फ बयानबाजी करती है। वोट चाहिए तो मुसलमानों के लिए संघर्ष करना होगा। मुसलमान आजाद हैं, वे किसी भी दल को वोट दे सकते हैं, भाजपा को भी।