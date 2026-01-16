‘मुंबई की पीठ में घोंपा गया छुरा’: संजय राउत ने BMC चुनाव पर उठाए सवाल, कहा- चुनाव आयोग और BJP ने मिलकर की वोट चोरी

उन्होंने कहा, 'ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही थीं। हमने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।' राउत ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नतीजों से एक दिन पहले शाम को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी से 1.5 घंटे की बैठक हुई। राउत ने सवाल किया, 'आचार संहिता अभी लागू है, फिर यह बैठक क्यों? क्या परिणाम पहले से तय थे?'