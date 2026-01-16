‘मुंबई की पीठ में घोंपा गया छुरा’: संजय राउत ने BMC चुनाव पर उठाए सवाल, कहा- चुनाव आयोग और BJP ने मिलकर की वोट चोरी

शिवसेना सांसद संजय राउत (फोटो-एएनआई)
Sanjay Raut BMC Election Allegations: महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में महायुति (बीजेपी-शिवसेना शिंदे गुट) की बढ़त के बीच शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने चुनाव प्रक्रिया पर तीखे आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे 'मुंबई की पीठ में घोंपा गया छुरा' करार देते हुए वोट चोरी का दावा किया और चुनाव आयोग तथा बीजेपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया।
16 जनवरी 2026 को वोटों की गिनती के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि मुंबई के कई इलाकों में हजारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां शिवसेना (यूबीटी), मनसे और कांग्रेस का मजबूत आधार है।
राउत ने कहा, 'विधानसभा चुनाव में वोट डाल चुके हजारों लोगों के नाम गायब हैं। यह मुंबई जैसे शहर में मतदान पैटर्न का गंभीर मुद्दा है।' उन्होंने दावा किया कि यह विपक्षी दलों के मजबूत क्षेत्रों में जानबूझकर किया गया, जिससे लाखों वोट प्रभावित हुए।
राउत ने ईवीएम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बूथों पर जहां एनसीपी या शिवसेना (यूबीटी) का बटन दबाया गया, वहां बीजेपी की लाइट जल गई। इसी तरह मनसे के इंजन सिंबल पर दबाने पर भी गड़बड़ी हुई।
उन्होंने कहा, 'ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही थीं। हमने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।' राउत ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के उल्लंघन का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि नतीजों से एक दिन पहले शाम को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण गगरानी से 1.5 घंटे की बैठक हुई। राउत ने सवाल किया, 'आचार संहिता अभी लागू है, फिर यह बैठक क्यों? क्या परिणाम पहले से तय थे?'
राउत ने एग्जिट पोल के समय पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत आने से पहले ही बीजेपी से जुड़े मीडिया चैनलों ने एग्जिट पोल जारी कर दिए और नेता जश्न मनाने लगे। उन्होंने कहा, 'कुछ जगहों पर वोटिंग अभी चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने जीत का जश्न शुरू कर दिया। यह कैसा लोकतंत्र है?'
