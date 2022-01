ये कैसा फकीर जिसके पास विदेशी कार! पीएम मोदी की 12 करोड़ की मर्सडीज पर संजय राउत का निशाना

शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर उनकी नई गाड़ी खरीदने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए 12 करोड़ रुपए की नई मर्सिडीज बेंज गाड़ी खरीदी गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी लोगों से स्वदेशी उत्पादों को तरजीह देने की अपील करते हैं, लेकिन जब बात खुद की होती है तो वो विदेशी मॉडल की कार चुनते हैं।

sanjay raut slams pm modi over his new mercedes benz car