‘अगर जयचंद न होते तो बीजेपी की 100 पीढ़ियां भी नहीं जीत पाती’…चुनाव में हार के बाद संजय राउत का बड़ा बयान

चुनाव में झटका लगने के बावजूद संजय राउत ने कहा कि शिवसेना यूबीटी की राज्य विधानसभा में स्थिति अब भी मजबूत है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी आगे की राजनीति में मजबूती से खड़ी रहेगी। बीएमसी जैसे देश के सबसे अमीर नगर निकाय में सालों बाद चुनाव हुए, जहां 227 सीटों के लिए करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में थे। पूरे महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में झुकाव दिखाते हैं, जिससे राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं।