भारत पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल, जयशंकर और प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात

नई दिल्ली।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद तीन दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद 20 सितंबर की रात न्यूयार्क के लिए रवाना होंगे। प्रिंस फैसल बतौर विदेश मंत्री पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।

प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद आज यानी रविवार को हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वह 20 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। प्रिंस फैसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रमों पर भी विस्तार से बातचीत होगी।

Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud arrives in Delhi.



