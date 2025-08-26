School Holiday: इस राज्य में 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, सीएम ने किया ऐलान

School Holiday: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश (Heavy Rain) और मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी को देखते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने ऐलान किया कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी) में 27 अगस्त से 30 अगस्त तक छुट्टी (27-30 August School Holiday) रहेगी। सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी।