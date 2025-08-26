Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

School Holiday: इस राज्य में 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, सीएम ने किया ऐलान

School Holiday Punjab: भारी बारिश और मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर पंजाब सरकार ने 27 से 30 अगस्त तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़ पंजाब

Ashib Khan

Aug 26, 2025

27 से 30 अगस्त तक पंजाब में स्कूलों की छुट्टी रहेगी
27 से 30 अगस्त तक पंजाब में स्कूलों की छुट्टी रहेगी

School Holiday: पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश (Heavy Rain) और मौसम विभाग द्वारा बारिश की चेतावनी को देखते हुए पंजाब सरकार (Punjab Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को सीएम भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने ऐलान किया कि राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों (प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी) में 27 अगस्त से 30 अगस्त तक छुट्टी (27-30 August School Holiday) रहेगी। सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी।

भारी बारिश के कारण हो रहा जलभराव

पंजाब में हाल के दिनों में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के साथ-साथ कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके कारण कई गांवों में जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। 

ये भी पढ़ें

मोदी सरकार 55 लाख लोगों को मिलने वाला मुफ्त राशन को करेगी बंद! पंजाब सीएम ने किया दावा
राष्ट्रीय
image

27 से 30 तक स्कूलों की रहेगी छुट्टी

इस स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, "पिछले दिनों से भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसे देखते हुए सभी स्कूल 27 अगस्त से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे।"

बाढ़ की समस्या से जूझ रहे 10 जिले 

बता दें कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच पंजाब के कम से कम 10 जिले - होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, फाजिल्का , जालंधर , रूपनगर, गुरदासपुर, पठानकोट, एसबीएस नगर, फाजिल्का - बड़े पैमाने पर बाढ़ से जूझ रहे हैं। इन जिलों में अपातकालीन और राहत अभियान जारी है। 

केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण किया स्थापित

वहीं स्थिति को संभालने के लिए राज्य सरकार ने राहत प्रयासों की निगरानी और समन्वय के लिए जालंधर में एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है। उन्होंने बचाव कार्यों में जिला प्रशासन और पुलिस की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की भी मदद ली है।

ये भी पढ़ें

Bank Holiday: 25 से 31 अगस्त के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें कब-कब और कहां-कहां रहेगी छुट्टी
राष्ट्रीय
Bank Holiday List

खबर शेयर करें:

Published on:

26 Aug 2025 07:03 pm

Hindi News / National News / School Holiday: इस राज्य में 27 से 30 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल, सीएम ने किया ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.