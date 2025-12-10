School Holidays: 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को रहेगी स्कूलों में छुट्टी! इन राज्यों में बच्चों की मौज

School Holidays
देश में मौसम ने पलटी मार ली है और ठंड का असर बढ़ने लगा है। कई राज्यों में तो शीतलहर से लोगों की कंपकंपी छूट रही है। मौसम की इस मार के चलते सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर होता है जिन्हें स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठंड के साथ ही कई राज्यों में सुबह घना कोहरा भी छाया रहता है। ऐसे में बच्चे बेसब्री से स्कूल की छुट्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि अभी देश में ज़्यादातर जगह स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन कुछ राज्यों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर के दौरान स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) दे दी गई है।
केरल में 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वजह से स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जम्मू-कश्मीर में शीतलहर और बर्फबारी की वजह से स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन इलाकों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन में सभी कक्षा 12 तक के सभी स्कूल पूरे दिसंबर बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर में प्री-प्राइमरी स्कूलों में 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में बारिश प्रभावित जिलों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को छुट्टी रहेगी।
स्कूलों में छुट्टी से बच्चों की मौज हो गई है। मौसम की मार की वजह से स्कूल न जाने के कारण बच्चे उत्साहित हैं। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और टीचर्स को भी राहत मिली है और वो भी खुश हैं।
