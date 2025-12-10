School Holidays: 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को रहेगी स्कूलों में छुट्टी! इन राज्यों में बच्चों की मौज

केरल में 11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वजह से स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जम्मू-कश्मीर में शीतलहर और बर्फबारी की वजह से स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन इलाकों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन में सभी कक्षा 12 तक के सभी स्कूल पूरे दिसंबर बंद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर में प्री-प्राइमरी स्कूलों में 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में बारिश प्रभावित जिलों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को छुट्टी रहेगी।