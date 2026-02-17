Shahpur Kandi Dam: पाकिस्तान की बढ़ीं मुश्किलें, रावी नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनकर तैयार, बूंद-बूंद की होगी किल्लत

Shahpur Kandi Dam: भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से बहते पानी की राजनीति अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। पंजाब और जम्मू-कश्मीर की सीमा पर निर्माणाधीन शाहपुर कंडी बांध परियोजना अपने अंतिम चरण में है। इस बांध के चालू होने के बाद रावी नदी का वह पानी, जो अब तक पाकिस्तान की ओर बहता था, पूरी तरह रोक लिया जाएगा और इसका उपयोग जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सूखी भूमि को सींचने में किया जाएगा। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा ने सोमवार को बताया कि बांध का कार्य 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। विशेष रूप से यह परियोजना कठुआ और सांबा जिलों के लिए जीवनरेखा साबित होगी।