सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उनकी शपथ हुई और…

बता दें कि 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन हो गया था। इस हादसे से महाराष्ट्र की राजनीति और पवार परिवार दोनों को गहरा झटका लगा। अजित पवार के निधन के बाद खाली हुए उपमुख्यमंत्री पद को उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने संभाला, जिस पर शरद पवार ने कहा कि उनकी शपथ हुई और यह फैसला दुख की घड़ी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत को दर्शाता है।