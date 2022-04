Bhima Koregaon मामले में NCP प्रमुख शरद पवार को फिर से भेजा गया समन

Bhima Koregaon case: कोरेगांव भीमा जांच आयोग ने फिर से NCP प्रमुख शरद पवार को 5 और 6 मई को गवाह के रूप में पेश होने के लिए तलब किया है। इससे पहले भी उन्हें पेश होने के लिए तलब किया गया था परंतु वो उपस्थित नहीं हो सके थे।

Koregaon Bhima Commission of Inquiry : कोरेगांव भीमा न्यायिक आयोग ने बुधवार को फिर से एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को 5 और 6 मई को गवाह के रूप में आयोग के सामने पेश होने का समन जारी किया है। दरअसल, पवार ने 21 फरवरी को विस्तृत जानकारी के साथ आयोग के समक्ष एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। कुछ दिन पहले NCP प्रमुख ने अपना अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया था जिसके बाद समन जारी किया गया है।

Sharad Pawar yet again summoned by Bhima Koregaon Judicial commission