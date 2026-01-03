‘हम किसे सजा दे रहे हैं?’ बांग्लादेशी क्रिकेटर के बचाव में उतरे शशि थरूर, धर्म को लेकर कही ये बात

थरूर ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "बीसीसीआई ने निंदनीय तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी लिटन दास या सौम्य सरकार होता तो? हम किसे सजा दे रहे हैं- एक देश को, व्यक्ति को या उसके धर्म को? खेल का यह बेतुका राजनीतिकरण हमें कहां ले जाएगा?" उन्होंने पहले भी कहा था कि क्रिकेट को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का बोझ नहीं उठाना चाहिए।