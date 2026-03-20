शशि थरूर ने फिर दे दिया ऐसा बयान कि कांग्रेस में मची खलबली! दिग्गज नेता बोले- उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए

जब थरूर से एक अंग्रेजी अखबार में छपे उनके उस लेख के बारे में पूछा गया, जो भारत की कूटनीतिक कार्रवाइयों पर उनकी पार्टी के रुख से अलग था, तो थरूर ने कहा कि विपक्ष में होने से किसी को भी नैतिक रुख अपनाने की आजादी मिल जाती है, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि सरकार को संयम को ही अपनी ताकत बनाना चाहिए।