राहुल की एक बात थरूर को खटक गई! अपमान महसूस हुआ तो कांग्रेस की बड़ी मीटिंग छोड़कर कहां पहुंच गए? फिर मचा बवाल

थरूर केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेता ने AICC की मीटिंग छोड़ी है। इससे पहले, थरूर की ऑपरेशन सिंदूर पर मल्टी-पार्टी डेलिगेशन का हिस्सा बनने के उनके रुख के लिए पार्टी के दूसरे नेताओं ने आलोचना की थी, जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रुख रखने के लिए अलग-अलग देशों में गया था।