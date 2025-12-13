Shivraj Patil Passed Away: शिवराज पाटिल ने दिया था सांसदों को ये बेशकीमती तोहफा

भाजपा के पूर्व जगमोहन कहते थे कि संसद भवन लाइब्रेरी सांसदों के लिए ज्ञान का एक विशाल भंडार है, जो उनके विधायी कार्यों को मजबूत बनाती है। डिजिटल लाइब्रेरी में मल्टीमीडिया और सैटेलाइट लिंक सुविधाएं हैं, जो सांसदों को वैश्विक सूचनाओं तक तत्काल पहुंच प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, कोई सांसद पर्यावरण नीति पर बहस की तैयारी कर रहा हो, तो वह यहां से डेटा, रिपोर्ट और वीडियो सामग्री प्राप्त कर सकता है। स्कॉलर लाइब्रेरी सबसे बड़ा अध्ययन क्षेत्र है, जहां शांत वातावरण में गहन रिसर्च संभव है। गुंबदों से आने वाली प्राकृतिक रोशनी थकान कम करती है और एकाग्रता बढ़ाती है। खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, प्रणव कुमार मुखर्जी सैयद शहाबुद्दीन वगैरह यहां पर सांसद ना रहने के बाद भी घंटों आकर बैठा करते थे।