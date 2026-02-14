जजों के खिलाफ हैरान करने वाला आंकड़ा आया सामने, 10 साल में 8,630 शिकायतें

लोकसभा में डीएमके के सांसद माथेस्वरन वी.एस. ने लोकसभा में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, यौन दुराचार या अन्य गंभीर आरोपों से जुड़ी शिकायतों का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने की कोई प्रणाली मौजूद है। इसके साथ ही क्या सरकार ऐसी शिकायतों की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत व्यवस्था या नए दिशा निर्देश लाने पर विचार कर रही है।