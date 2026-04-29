‘पूर्वोत्तर राज्य भारत की अष्टलक्ष्मी हैं’, सिक्किम के 50वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने किया बड़ा वादा

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अतीत में विपक्षी दलों ने सिक्किम और पूर्वोत्तर के विकास में बाधाएं खड़ी की थीं। सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने राज्यवासियों को बधाई दी और कहा कि विकसित भारत के संकल्प में पूर्वोत्तर एक अहम स्तंभ है। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने गंगटोक में स्थानीय युवाओं और बच्चों के साथ फुटबॉल खेला।

पीएम ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए फोटो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा- गंगटोक की सुंदर सुबह में अपने युवा मित्रों के साथ फुटबॉल खेलना बेहद ऊर्जा देने वाला अनुभव रहा। बता दें कि सिक्किम 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। इस स्वर्ण जयंती वर्ष के समापन पर पीएम मोदी की यात्रा ने राज्य में विकास की नई गति देने का संदेश दिया।