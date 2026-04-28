भारत में ‘हीटवेव’ का कहर, IMD दिल्ली-UP समेत कई राज्यों में जारी किया अलर्ट

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मध्य प्रदेश के उमरिया में देखी गई, जहां तापमान सामान्य से लगभग 7.7 डिग्री ज्यादा रहा। राजस्थान के फलोदी में यह 7.6 डिग्री और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 6.1 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा अमृतसर, हिसार और रोहतक में भी करीब 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं चित्रकूट, सतना और सुंदरगढ़ जैसे इलाकों में भी रातें सामान्य से लगभग 5.9 डिग्री ज्यादा गर्म रहीं।