LPG Crisis: पर्यटन सीजन के बीच गैस सिलेंडरों का भारी संकट, होटल और रेस्तरां पर असर, पर्यटक कैसे आएं

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस मामले में सीधा दखल दिया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक और वितरण की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य भर में गैस और अन्य जरूरी चीजों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने जमाखोरी, कालाबाजारी और तय कीमत से अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को लगातार निगरानी रखने का काम सौंपा गया है।