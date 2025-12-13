कांग्रेस शासित प्रदेश में ‘वोट चोरी’ को लेकर बीजेपी पर बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक समेत इन लोगों पर दर्ज हुआ मामला

Vote Chori Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी होने का आरोप लगाया था। वहीं अब इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीजेपी नेताओं पर बड़ा एक्शन लिया है। SIT ने पूर्व बीजेपी विधायक, उनके बेटे सहित सात व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।