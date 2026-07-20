Delhi High Court Hearing Today: जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख की स्वायत्तता के लिए अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक का मामला अब एक बेहद संवेदनशील कानूनी मोड़ ले चुका है। वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनके पति को सफदरजंग अस्पताल से किसी अन्य जगह शिफ्ट करने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज सोमवार (20 जुलाई) दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस बेहद अहम याचिका पर सुनवाई करने जा रही है, जो यह तय करेगी कि एक नागरिक को अपनी मर्जी का इलाज चुनने का हक है या नहीं।