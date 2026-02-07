कोर्ट में सोनिया गांधी ने दाखिल किया जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

Sonia Gandhi voter list controversy: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम के आरोप मामले में कोर्ट में शनिवार को जवाब दाखिल किया है। यह जवाब वकील विकास त्रिपाठी की रिवीजन पिटीशन पर राऊद एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया है। कांग्रेस नेता की तरफ से जवाब दाखिल होने के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी।