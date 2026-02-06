सिक्किम में आया भूकंप, घरों से भागे लोग, रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता दर्ज

भूकंप (Photo: IANS)
आज पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फोर सिस्मोलॉजी ने कहा कि सिक्किम में देर रात 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 की मापी गई है। भूकंप रात 1 बजकर 9 मिनट पर आया। इस भूकंप का केंद्र ग्यालशिंग में 10 किमी की गहराई में था। अब तक भूकंप के कारण किसी जान-मान के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।
सिक्किम के अन्य इलाकों में भी आधी रात भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। राजधानी गंगटोक, मंगन, नामची में 2 से लेकर 4 की तीव्रता तक के भूकंप के झटके लगे हैं। लगातार आ रहे भूकंप ने लोगों को दहला कर रख दिया है। भूकंप का आफ्टर शॉक आज सुबह 6 बजे भी महसूस किए गए। इस बार रिक्टर स्केल पर 3.9 रही भूकंप की तीव्रता रही। इस बार भूकंप का केंद्र सोरेंग में था।
