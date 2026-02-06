सिक्किम में आया भूकंप, घरों से भागे लोग, रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता दर्ज

आज पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फोर सिस्मोलॉजी ने कहा कि सिक्किम में देर रात 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 की मापी गई है। भूकंप रात 1 बजकर 9 मिनट पर आया। इस भूकंप का केंद्र ग्यालशिंग में 10 किमी की गहराई में था। अब तक भूकंप के कारण किसी जान-मान के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।