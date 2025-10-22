Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हुई कम, जानें अब तक कितने किसानों पर FIR हुई दर्ज

पंजाब प्रदूषम नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2023 में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के दौरान प्रदेश में पराली जलाने की 1764 घटनाएं दर्ज की गई थी।

2 min read

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Oct 22, 2025

पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में हुई कमी (Photo-IANS)

पंजाब में अक्टूबर-नवंबर में पराली जलाने की कई घटनाएं सामने आती है। दिवाली बाद दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है। इसके बाद राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के लिए पंजाब के किसानों को जिम्मेदार बताती है। हालांकि इस साल 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इस दौरान प्रदेश में 415 घटनाएं ही सामने आई है जो कि पिछले साल इसी अवधि से 1510 कम है। 

2023 में 1764 दर्ज की गई थी घटनाएं

पंजाब प्रदूषम नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2023 में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के दौरान प्रदेश में पराली जलाने की 1764 घटनाएं दर्ज की गई थी। बता दें कि इस बार प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी बारिश के कारण हुई है, क्योंकि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक भारी बारिश हुई। जिससे धान की कटाई में देरी हुई।

किस साल में पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई दर्ज

सालपराली जलाने की घटनाएं
202410,909
202336,663
202249,922
202171,304
202076,590
201955,210
201850,590
सोर्स- PPCB

पिछले दिनों पराली जलाने की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी

भले ही प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई हो लेकिन पिछले 12 दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह भी एक चिंताजनक बात है। राज्य में 11 अक्टूबर तक 116 घटनाएं थी जो कि 12 दिनों में बढ़कर 415 हो गई है। दरअसल, इस समय अधिकांश जिलों में फसलों की कटाई का काम चल रहा है। 

170 FIR की दर्ज

प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर 170 एफआईआर दर्ज की गई हैं। जिनमें तरनतारन में 61 और अमृतसर में 50 एफआईआर शामिल हैं। ये मामले भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेशों की अवज्ञा) के तहत दर्ज किए गए हैं।

32.84 प्रतिशत की हुई कटाई

पीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, इस साल पंजाब में धान की खेती का कुल रकबा 31.72 लाख हेक्टेयर है। 21 अक्टूबर तक इसमें से 32.84 प्रतिशत की कटाई हो चुकी थी। प्रदेश के तरनतारन जिले में धान की कटाई हो चुकी है। इस जिले में 67.95 प्रतिशत फसल की कटाई हो गई है। वहीं अमृतसर में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत है। इसके अलावा इन दो जिलों में ही पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई है।  

ये भी पढ़ें

शनिवार वाडा में नमाज पढ़ने वाली महिलाओं पर शिकायत दर्ज, अब NCP ने शुद्धिकरण करने वाली BJP सांसद पर FIR करने की मांग
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Oct 2025 07:27 pm

Hindi News / National News / पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हुई कम, जानें अब तक कितने किसानों पर FIR हुई दर्ज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो फ्लाइट में तकनीकी खराबी, वाराणसी में इमरजेंसी लैंडिंग

Indigo flight
राष्ट्रीय

‘Sarfaraz Khan को टीम इंडिया में शामिल नहीं करने पर राजनीति तेज’, कांग्रेस से लेकर सपा नेताओं ने क्या कहा

राष्ट्रीय

RJD के स्टार प्रचारक ने छोड़ी पार्टी, पूर्व सांसद अनिल सहनी ने थामा बीजेपी का दामन

बिहार चुनाव
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: PM मोदी और अमित शाह के कार्यक्रम का शेड्यूल जारी, यहां से करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां की शुरुआत

PM Modi Amit Shah
राष्ट्रीय

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट; इन पांच राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Weather Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.