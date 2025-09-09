उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ हो गया खेला, इतने सांसदों ने की क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस के दावों की खुली पोल

Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मंगलवार को विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही विपक्षी खेमे में नई अटकलों का दौर शुरू हो गया है। एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को चुनाव में 452 वोट मिले, जबकि विपक्षी प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। इसके साथ ही कांग्रेस के दावों की भी पोल खुल चुकी है। चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि विपक्ष के 315 सांसदों ने वोट किया है और इसे "एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन" बताया।