‘मेरे पति मुझे मार डालेंगे’, रिटायरमेंट की घोषणा के बाद सुनीता विलियम्स ने क्यों कह दी यह बात?

सुनीता विलियम्स। (Photo-X)
NASA की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कुछ ही दिनों पहले अपने 27 साल के करियर को विराम देते हुए रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब उन्होंने अपने मन की बात बताई है।
केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान सुनीता ने कहा कि उन्हें फिर से स्पेस में जाना बहुत पसंद है, लेकिन अब कुछ अच्छे युवा एस्ट्रोनॉट हैं जो शानदार काम कर रहे हैं।
द इंडियन एक्सप्रेस ने विलियम्स के हवाले से बताया कि उन्हें फिर से स्पेस में जाना बहुत पसंद है, लेकिन उनके पति उन्हें मार डालेंगे। सुनीता ने कहा- मुझे घर पर कुछ काम करने हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि वह नए एस्ट्रोनॉट्स का काम देखकर उत्साहित हैं।
बता दें कि एक एक्सपेरिमेंटल कैप्सूल में टेक्निकल दिक्कतों के कारण सुनीता और उनके क्रू मेंबर बुच विलमोर को लगभग नौ महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा था, उसका जिक्र करते हुए विलियम्स ने कहा- हम जितना हो सके उतना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही स्पेस स्टेशन पर प्रोडक्टिव मेंबर भी बन रहे थे।
सुनीता ने कहा - मैं अपना ज्यादा समय बिताना चाहती थी। हम वहां एक्स्ट्रा क्रू मेंबर थे। हम बहुत सारा खाना खा रहे थे और हम काफी बार बाथरूम इस्तेमाल कर रहे थे। तो, जाहिर है, जब बाकी सभी एक्सपेरिमेंट और दूसरी चीजें चल रही हों, तो खाने का स्टॉक रखना होता है और बाथरूम साफ करना होता है। ये स्पेस में सबसे शानदार काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको मदद करनी होती है और टीम का हिस्सा बनना होता है।
सुनीता ने स्पेस में अपने नौ महीने के अनुभव के बारे में आगे बताया- जैसे-जैसे गर्मी आई, यह और साफ होता गया कि शायद हम घर नहीं जा रहे हैं। तब वहां क्रू मेंबर होने पर ध्यान देने का समय था। और यह एक टीम स्पोर्ट है।
उन्होंने आगे कहा- मुझे हमेशा यह याद रखना था और लोगों को याद दिलाना था कि उस स्पेसक्राफ्ट में दो लोगों को होना था जो हमें घर लाने आया था। उन्होंने खुशी-खुशी रास्ता छोड़ दिया और सिर्फ दो सीटें ऊपर गईं, इसलिए मेरे और बुच विलमोर के वापस आने के लिए दो खाली सीटें थीं।
वहीं, भारत के स्पेस मिशन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा- मैं भारतीय स्पेस प्रोग्राम के लिए उत्साहित हूं। आइडिया हकीकत बन रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे-जैसे वे इंटरनेशनल लेवल पर और अपने खुद के प्रोग्राम के साथ, अपने पैरों पर खड़े होकर ज्यादा से ज्यादा शामिल होंगे, वे बहुत जल्द स्पेस में जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग