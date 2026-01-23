‘मेरे पति मुझे मार डालेंगे’, रिटायरमेंट की घोषणा के बाद सुनीता विलियम्स ने क्यों कह दी यह बात?

सुनीता ने कहा - मैं अपना ज्यादा समय बिताना चाहती थी। हम वहां एक्स्ट्रा क्रू मेंबर थे। हम बहुत सारा खाना खा रहे थे और हम काफी बार बाथरूम इस्तेमाल कर रहे थे। तो, जाहिर है, जब बाकी सभी एक्सपेरिमेंट और दूसरी चीजें चल रही हों, तो खाने का स्टॉक रखना होता है और बाथरूम साफ करना होता है। ये स्पेस में सबसे शानदार काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको मदद करनी होती है और टीम का हिस्सा बनना होता है।