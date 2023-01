BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगी रेप की FIR, हाईकोर्ट के फैसले को SC ने रखा बरकरार

Submitted by:

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता शाहनवाज हुसैन को झटका दिया है, जिसके बाद अब उनके खिलाफ रेप का मामला दर्ज होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

Supreme Court dismisses BJP leader Shahnawaz Hussain's plea against HC order for FIR over alleged rape