‘फुटपाथ, हेलमेट, वाहनों की हेडलाइट्स’: सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों की मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों और NHAI को 50 प्रमुख शहरों में फुटपाथ और पैदल यात्री क्रॉसिंग का ऑडिट करने का निर्देश दिया। इसमें बाजार, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और स्कूल जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑडिट में उन 15-20 स्थानों पर ध्यान देना होगा जहां हाल के वर्षों में पैदल यात्रियों की चोटें या मौतें हुई हैं। ज़ेबरा क्रॉसिंग, रोशनी और फुटओवर ब्रिज की सुरक्षा भी जांच का हिस्सा होगी।